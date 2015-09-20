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КРАСОТА

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Женская кожа за год впитывает 2,5 килограмма косметики

В погоне за красотой многие женщины упускают из виду, что за год в женский организм поступает до 2,5 килограмм косметики, причем не всегда это проходит бесследно для здоровья. Кремы, маски, скрабы, лосьоны, пудры, румяна и многое другое ежедневно приносят серьезный вред коже.
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Здоровье

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Страх опаснее болезни

Рак молочной железы. Как бы ужасающе ни звучал этот диагноз, болезнь можно победить. В 94% случаев заболевание, выявленное на ранней стадии, поддается полному излечению. Однако жительницы Нижнего Новгорода зачастую сознательно отказываются от прохождения регулярных обследований груди. Причина - обычный страх.
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Мода & Shopping

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Как выбрать свой стиль?

Как оценить стиль человека? Есть он у него или нет? У каждого будет свой ответ на этот, казалось бы, простой вопрос. Кто-то считает, что стиль – это хороший вкус, другой думает, что это умение выделиться из общей массы. Сделав небольшой опрос среди знакомых и друзей, можно прийти к выводу, что понятие стильности у одних связано с экстравагантностью, у других – с элегантной классикой, у третьих – со спортивным стилем.
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