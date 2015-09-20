К сожалению, бывает так, что через несколько месяцев вполне приятных отношений молодой человек внезапно исчезает – перестаёт отвечать на sms, не берёт трубку и вообще – не подаёт никаких признаков жизни. Было бы глупо винить в этом его одного и, утирая слёзы, восклицать: «Как же я несчастна, какой же он подлец!». Попробуем разобраться в этой типичной ситуации и выяснить – а только ли К СОЖАЛЕНИЮ это происходит. Может быть, К СЧАСТЬЮ?